Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Путин продлил коронавирусные выплаты для медиков

сегодня 07:34

Фото с сайта Кремля

Ещё на два месяца будут продлены выплаты медработникам, которые лечат больных коронавирусом; такое поручение дал президент страны.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 июля обеспечить продление на два месяца доплат медработникам на фоне ситуации с COVID-19, соответствующий перечень поручений по итогам обращения президента к гражданам РФ опубликован на сайте Кремля.

«Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в документе.

Путин также поручил выделить средства на оплату ежегодного оплачиваемого отпуска медработникам. Выплаты будут рассчитываться с учётом получаемых работниками федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Президент кроме того поручил проработать меры по восстановлению занятости населения.

Органам исполнительной власти субъектов РФ Путин поручил не допускать снижения в 2021 году и последующие периоды расходов бюджетов субъектов РФ на оказание медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими заболеваниями, включая приобретение дорогостоящих лекарств, медизделий, технических средств реабилитации, по сравнению с указанными расходами, предусмотренными на 2020 год. Сообщают "Известия".

Напомним, россиян, ожидающих третью выплату на детей, назвали попрошайками.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Владимир Путин
выплаты

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

709011
Выплата 10000 рублей на детей: ожидающих третье пособие в августе родителей назвали попрошайками
480770
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
211413
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
109473
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
96860
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 10 июля - российская помощь Азербайджану, открытие границ в Марокко, нехватка медиков в Казахстане
84199
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры
75608
Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 10 июля