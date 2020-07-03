Путин продлил коронавирусные выплаты для медиков

Фото с сайта Кремля

Ещё на два месяца будут продлены выплаты медработникам, которые лечат больных коронавирусом; такое поручение дал президент страны.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 июля обеспечить продление на два месяца доплат медработникам на фоне ситуации с COVID-19, соответствующий перечень поручений по итогам обращения президента к гражданам РФ опубликован на сайте Кремля.

«Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в документе.

Путин также поручил выделить средства на оплату ежегодного оплачиваемого отпуска медработникам. Выплаты будут рассчитываться с учётом получаемых работниками федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Президент кроме того поручил проработать меры по восстановлению занятости населения.

Органам исполнительной власти субъектов РФ Путин поручил не допускать снижения в 2021 году и последующие периоды расходов бюджетов субъектов РФ на оказание медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими заболеваниями, включая приобретение дорогостоящих лекарств, медизделий, технических средств реабилитации, по сравнению с указанными расходами, предусмотренными на 2020 год. Сообщают "Известия".

Напомним, россиян, ожидающих третью выплату на детей, назвали попрошайками.