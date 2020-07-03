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Пять человек умерли за стуки от коронавируса в Новосибирске: что известно о новых жертвах COVID-19

сегодня 10:30

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

111 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Новосибирске за последние сутки; в стационарах скончались 5 больных.

Количество пациентов, умерших в Новосибирской области от коронавируса, достигло 133. Только за последние сутки в стационарах скончались пять пациентов. Об этом 10 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

Как рассказали медики, среди умерших — трое мужчин в возрасте 51 года, 69 и 73 лет, а также две женщины. Им было 62 года и 77 лет.

В отделениях реанимации находятся 85 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

коронавирус
Новосибирск

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