Рассрочка по кредитам пенсионерам в период коронавируса: на какие долги не распространяется льгота
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Госдума РФ окончательно приняла закон о предоставлении рассрочки по кредитной задолженности для пенсионеров и предприятий малого и среднего бизнеса; рассрочку можно получить не на все долги.
Условия для предоставления рассрочки пенсионерам
Новая мера поддержки для пенсионеров-должников связана с пандемией коронавируса. В условиях, когда взыскивается задолженность, пенсионерам еще сложнее прожить на свою пенсию.
По новому закону пенсионер может получить рассрочку при следующих условиях:
Важный момент: при отсутствии задолженности, взыскиваемой через приставов, рассрочку по этому закону не получить. Также не распространяется льгота на долги по ЖКХ и налогам, по обязательствам перед частными лицами и организациями.
Какие документы нужны пенсионеру для получения отсрочки по кредиту
Для получения рассрочки по исполнительному производству нужно подать в ФССП следующие документы:
Особое внимание нужно уделить графику погашения долга. Этот документ составляет сам должник. Общий период рассрочки может достигать 24 месяцев. Всю сумму долга, но не более 1 млн. руб., нужно разделить на количество месяцев рассрочки. Погашать задолженность нужно равными ежемесячными платежами, а при нарушении графика рассрочку отменят.
Как и где пенсионеру получить рассрочку по кредиту
Заявление, график погашения долга и иные документы пенсионеру нужно подать в подразделение ФССП, где ведется исполнительное производство. При соблюдении условий, указанных выше, пристав обязан издать постановление, указать в нем период предоставления рассрочки. Копия постановления направляется по почте взыскателю и должнику.
На какой срок пенсионерам дают рассрочку по кредитам
Максимальный срок, на который можно получить рассрочку, составляет 24 месяца. Подать заявление можно не позже 1 июня 2022 года. На период рассрочки приставы обязаны снять арест с имущества, вернуть водительские права (если они отбирались за долги). При нарушении графика платежей и аннулировании рассрочки приставы продолжат принудительное взыскание.
Напомним, в июле в Госдуму внесли законопроект о доплате пенсионерам.
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