Рассрочка по кредитам пенсионерам в период коронавируса: на какие долги не распространяется льгота

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Госдума РФ окончательно приняла закон о предоставлении рассрочки по кредитной задолженности для пенсионеров и предприятий малого и среднего бизнеса; рассрочку можно получить не на все долги.

Условия для предоставления рассрочки пенсионерам

Новая мера поддержки для пенсионеров-должников связана с пандемией коронавируса. В условиях, когда взыскивается задолженность, пенсионерам еще сложнее прожить на свою пенсию.

По новому закону пенсионер может получить рассрочку при следующих условиях:

если общий размер задолженности по кредиту не превышает 1 млн. руб.;

если размер пенсии не превышает 2 прожиточных минимума по региону на дату подачи заявления;

если в собственности должника нет объектов недвижимости, кроме единственного жилья;

если взыскание долга по кредиту через ФССП началось до 1 октября 2020 года.

Важный момент: при отсутствии задолженности, взыскиваемой через приставов, рассрочку по этому закону не получить. Также не распространяется льгота на долги по ЖКХ и налогам, по обязательствам перед частными лицами и организациями.

Какие документы нужны пенсионеру для получения отсрочки по кредиту

Для получения рассрочки по исполнительному производству нужно подать в ФССП следующие документы:

заявление с указанием номеров исполнительных производств;

справку из ПФР о размере пенсии;

план (график) погашения долга;

копию паспорта.

Особое внимание нужно уделить графику погашения долга. Этот документ составляет сам должник. Общий период рассрочки может достигать 24 месяцев. Всю сумму долга, но не более 1 млн. руб., нужно разделить на количество месяцев рассрочки. Погашать задолженность нужно равными ежемесячными платежами, а при нарушении графика рассрочку отменят.

Как и где пенсионеру получить рассрочку по кредиту

Заявление, график погашения долга и иные документы пенсионеру нужно подать в подразделение ФССП, где ведется исполнительное производство. При соблюдении условий, указанных выше, пристав обязан издать постановление, указать в нем период предоставления рассрочки. Копия постановления направляется по почте взыскателю и должнику.

На какой срок пенсионерам дают рассрочку по кредитам

Максимальный срок, на который можно получить рассрочку, составляет 24 месяца. Подать заявление можно не позже 1 июня 2022 года. На период рассрочки приставы обязаны снять арест с имущества, вернуть водительские права (если они отбирались за долги). При нарушении графика платежей и аннулировании рассрочки приставы продолжат принудительное взыскание.

Напомним, в июле в Госдуму внесли законопроект о доплате пенсионерам.