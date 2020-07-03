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Разделись у всех на виду: жители Сызрани забыли о приличиях из-за 42-градусной жары

сегодня 03:14

Фото из социальных сетей

Жители Сызрани страдают от жары и раздеваются прямо на улице; местами температура достигает +42 градусов.

Самарскую область уже неделю не покидает аномальная жара. Столбики термометра с каждым днем поднимаются все выше и достигают отметки в +40 градусов. Местами по югу региона температура доходит до +42 °C. Об этом сообщает sova.info.

Чаще всего жители области спасаются кондиционерами, установленными дома или в офисе, а также на городских пляжах, освежаясь в прохладной Волге.

В Сызрани на проспекте 50 лет Октября в фонтане у ДК "Горизонт" дети вовсе разделись и начали охлаждаться у всех на виду. Ролик с водными процедурами, который выложила в соцсетях местная жительница, набрал популярность за считанные минуты.

- Проходила сегодня мимо, и очень захотелось плюнуть на приличия и побегать там от души, чтоб насквозь освежиться, — пишет одна из горожанок.

Напомним, 9 июля новосибирцев напугала молния, которая ударила во двор жилого дома.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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