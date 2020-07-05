Размером с три бутылки: огромного судака поймал рыбак в Новосибирской области

Фото издания «Свидетель»

В Новосибирской области рыбак поймал крупного судака; бердчанин не помнит, когда последний раз у него был такой богатый улов.

Житель города Бердска в Новосибирской области выловил огромного судака длиной около метра. Об этом он рассказал изданию «Свидетель».

По словам рыбака Сидора, размеры рыбы немного превышают нормы Рыбнадзора. Поймать крупный улов ему удалось на базе «Юность» в Бердске.

«Это был реально последний судак, а небольшое превышение последней рыбки — не считается. Куда не приедь — природоохранная зона с коттеджами. А здесь удобно, пропускают. Такого улова у меня не было лет триста. Раньше подобные экземпляры были только зимой», – рассказал изданию Сидор.

Дома рядом с судаком он поставил стеклянную бутылку, чтобы наглядно продемонстрировать друзьям размеры рыбы. Из крупного улова у сибиряка получилось сделать более трёх килограммов фарша.

Напомним, 9 июля Сиб.фм рассказал, где порыбачить вблизи Новосибирска.