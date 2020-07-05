«Родители выпивали у друзей»: оставленная без присмотра малышка выпала из окна в Кузбассе

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com

В Кемеровской области родители оставили маленькую дочку одну в квартире; ребёнок играл на подоконнике и выпал из открытого окна.

Следователи начали проверку по факту падения полуторагодовалой девочки из окна третьего этажа в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«9 июля текущего года в 16 часов 45 минут (местного времени) поступило сообщение о том, что в Таштагольскую районную больницу доставлена девочка в возрасте 1 год 11 месяцев с травмами, полученными при падении с высоты 3-го этажа. В дневное время прохожие увидели, как из окна 3-го этажа жилого дома выпал ребёнок, вызвали скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. Девочку госпитализировали, врачи диагностировали у неё ушиб лёгких», – говорится в сообщении пресс-службы.

По информации следователей, в семье есть ещё старший ребёнок. Мама пострадавшей девочки ушла с сожителем в гости, где они выпивали. Малышку оставили одну, она залезла на подоконник и играла там. Окно было полностью открыто, на нём была установлена москитная сетка.

«Семья состояла на профилактическом учёте. Следователем будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагедии. Старшего ребёнка из семьи забрали родственники», – сообщила пресс-служба.

Напомним, 9 июля Сиб.фм рассказал истории детей из Новосибирска, которые выпали из окна.