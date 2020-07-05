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Россия может возобновить авиасообщение с другими странами 15 июля

сегодня 22:45

Фото с сайта pixabay.com

Россия начнёт производить международные авиаперелёты с 15 июля; иностранцам понадобится справка об отсутствии COVID-19, чтобы въехать на территорию РФ.

Россия возобновит международное авиасообщение 15 июля. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Авиасообщение будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Полёты будут производиться в страны, где уровень заболеваемости не превышает 40 случаев на 100 тысяч человек за последние две недели.

Иностранцам надо будет предъявить справку об отсутствии COVID-19, чтобы попасть на территорию РФ. Справка должна быть сделана не позднее, чем за трое судок до прилёта.

Стоит отметить, что международное авиасообщение с Россией было закрыто в конце марта. Граждане РФ могли вернуться в страну из за границы, но потом им нужно было пройти 14-дневный карантин.

Напомним, 9 июля Роспотребнадзор предложил восстановить авиасообщение с 13 странами.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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