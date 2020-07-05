Штрафы за оскорбления в соцсетях и СМИ планируют увеличить в России
Фото Pixabay.com
Госдума РФ планирует увеличить штрафы за все виды публичных оскорблений; обидные слова в соцсетях обычным пользователям могут обойтись в 10 000 рублей, юридическим лицам – в 700 000 рублей.
Соответствующий законопроект уже подготовлен. Если норма будет принята, штрафы за оскорбление в интернете, СМИ или в публичном выступлении составят:
Причиной для повышения штрафа авторы законопроекта называют резкое увеличение количества оскорблений в социальных сетях и других интернет-ресурсах, а также в СМИ.
Напомним, в июле Госдума также рассмотрела в первом чтении законопроект о штрафах чиновникам за оскорбления граждан.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают