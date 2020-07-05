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Штрафы за оскорбления в соцсетях и СМИ планируют увеличить в России

сегодня 17:23

Фото Pixabay.com

Госдума РФ планирует увеличить штрафы за все виды публичных оскорблений; обидные слова в соцсетях обычным пользователям могут обойтись в 10 000 рублей, юридическим лицам – в 700 000 рублей.

Соответствующий законопроект уже подготовлен. Если норма будет принята, штрафы за оскорбление в интернете, СМИ или в публичном выступлении составят:

  • для граждан — от 5 до 10 тыс. руб. (сейчас 3-5 тыс. руб.);
  • для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. руб. (сейчас 30-50 тыс. руб.);
  • для юридических лиц — от 200 до 700 тыс. руб. (сейчас 100-500 тыс. руб.).

Причиной для повышения штрафа авторы законопроекта называют резкое увеличение количества оскорблений в социальных сетях и других интернет-ресурсах, а также в СМИ.

Напомним, в июле Госдума также рассмотрела в первом чтении законопроект о штрафах чиновникам за оскорбления граждан.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

Госдума
соцсети
штраф
оскорбление

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