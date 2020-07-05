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Смерть алтайского студента от загадочного вируса проверит СК

сегодня 11:16

Фото СК РФ

Следком в Алтайском крае начал проверку по факту смерти 18-летнего студента; парень умер в студотряде.

Следователи СКР по Алтайскому краю проводят проверку по факту смерти 18-летнего студента, который поехал в Змеиногорск на полевые работы и умер от инфекции.

Как сообщается на сайте СК, устанавливаются все обстоятельства смерти 8 июля 2020 года в городской больнице Барнаула, куда в тяжёлом состоянии доставили 18-летнего студента.

Предварительно установлено, что погибший осуществлял трудовую деятельность в студенческом стройотряде «Магистраль» в городе Змеиногорске с 25 июня этого года.

В рамках проверки следователями устанавливаются обстоятельства трудовой деятельности юноши в студенческом отряде. Кроме того, назначены необходимые экспертизы, в том числе по установлению причины смерти и возможном заражении погибшего новой коронавирусной инфекцией. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, сегодня стало известно о смерти студента от неизвестного вируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Алтайский край
Следственный комитет
пациент умер

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