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Смерть в студотряде в Алтайском крае: медики назвали точную причину гибели студента с подозрением на коронавирус

сегодня 11:38

Фото pixabay.com и из открытых источников

В Алтайском крае установили причину смерти 18-летнего участника студотряда; парень умер от коронавирусной инфекции.

Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

«У 18-летнего умершего студента подтверждена коронавирусная инфекция», – сообщили минздраве.

В студенческом отряде было 128 человек. 15 из них госпитализированы. Один скончался. Более сотни студентов изолированы в обсерваторе.

«В Змеиногорске работодатель не выполнил возложенных на него Трудовым кодексом РФ обязательств, поэтому студенты прекратили свою трудовую деятельность. По факту сложившейся ситуации уполномоченными органами проводятся проверки, осуществляются необходимые процедуры, по итогам будут предприняты соответствующие меры», – сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

Напомним, СК начал проверку по факту смерти студента.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Алтайский край
коронавирус
пациент умер

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