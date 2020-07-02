Собаки будут искать коронавирус на пограничных пунктах пропуска

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В нескольких странах Европы проходят тренировки собак, которые способны обнаружить COVID-19; они будут работать на пограничных пунктах.

Сразу несколько европейских стран проводят эксперимент: собаки умеют выявлять носителей коронавируса. Согласно исследованиям, точность тестов от четвероногих — около 80–90%. Ученые из Финляндии рассчитывают, что к осени получится подготовить собак, которые смогут выявлять зараженных коронавирусом людей на пунктах пограничного контроля.

«Мы все нуждаемся в мгновенном обнаружении вируса в таких местах, как аэропорты, учебные и медицинские учреждения. Наш эксперимент показывает, что собаки способны на это, поэтому мы связываемся с представителями МИДов и пограничных служб», — заявила «Известиям» руководитель финской исследовательской группы DogRisk Анна Хельм-Бьеркман.

Обученные собаки смогут не только облегчить трудоемкий процесс проверки туристов, но и помогут сэкономить, сообщили эксперты. Как отметил в беседе с «Известиями» президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский, это направление особенно полезно для стран со слабой системой здравоохранения, где проблематично использовать дорогостоящее оборудование.

В Германии подобный эксперимент запустили при участии вооруженных сил. Пока проект находится на начальной стадии, учёные внимательно следят за состоянием питомцев и всё еще не отрицают риск заражения собаки от человека.

Напомним, 2 июля Сиб.фм рассказал истории собак, которым не дали умереть на улице.