Сотрудница «Почты России» украла пенсии и инсценировала ограбление

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В Иркутской области на чистую воду вывели нечистую на руку сотрудницу «Почты России»; женщина инсценировала ограбление, чтобы украсть пенсии.

В Нижнеудинском районе Иркутской области сотрудники уголовного розыска разоблачили женщину, сообщившую об ограблении. Инцидент произошёл в городе Алзамае. В дежурную часть полиции позвонила работница отделения связи. Она рассказала, что в лесном массиве на неё напали неизвестные и отняли деньги, предназначенные пожилым людям.

На место выехал наряд с целью задержания налётчиков по горячим следам. Одновременно сыщики опрашивали потерпевшую, которая в ходе беседы стала путаться в своих показаниях. Поведение «пострадавшей» насторожило оперативников. Об этом сообщает «Иркутск сегодня» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции детально изучили место якобы совершенного преступления. При дальнейшем общении установлено, что женщина намерено ввела полицейских в заблуждение с целью хищения денежных средств. Подозреваемая призналась, что инсценировала нападение и показала тайник, где и были обнаружены похищенные деньги, завёрнутые в полиэтиленовый пакет. Также стало известно, что женщина уже была судима за имущественное преступление. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкция которой влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, в Новосибирске мотоциклист въехал в автомобиль «Почты России».