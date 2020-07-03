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Студент умер в Алтайском крае после вспышки странной ОРВИ в студотряде

сегодня 10:07

Фото pixabay.com и «Змеиногорский вестник»

В Алтайском крае сразу 11 участников студенческого отряда подхватили странную инфекцию; 18-летний парень умер.

Вспышка вирусной инфекции произошла в Змеиногорске. Об этом сообщает издание «Змеиногорский вестник». Заболели сразу 11 человек.

Студенты алтайских вузов приехали в Змеиногорск для работы в ягодном хозяйстве. 127 ребят поселили в общежитии производственного училища.

Несколько дней назад среди студентов произошла вспышка вирусной инфекции. 11 ребят госпитализировали в Змеиногорскую ЦРБ, одного 18-летнего студента доставили в Барнаул в тяжёлом состоянии. К сожалению, молодой человек скончался.

Состояние госпитализированных студентов оценивают как стабильное. Наблюдается температура 37,2 — 37,5, лёгкое покраснение в горле. Анализы как умершего, так и остальных студентов на коронавирус пока не готовы.

Неизвестно, соблюдали ли прибывшие в Змеиногорск студенты обсервацию, необходимую при пандемии. Сейчас все приехавшие изолированы в общежитии. На территории района работают специалисты Роспотребнадзора.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Алтайском крае ужесточили масочный режим.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Алтайский край
вирус
пациент умер

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