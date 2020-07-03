Толстый, морщинистый и сутулый: портрет человека после 25 лет удалённой работы нарисовали эксперты

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Удалённая работа не лучшим образом сказывается на внешности человека; из-за постоянного сидения за компьютером он набирает лишний вес и обзаводится «техношеей».

Модель человека, работающего удалённо, создали специалисты сервис поиска вакансий DirectlyApply. По их мнению, после 25 лет обитания в домашней среде многие могут начать выглядеть как Сьюзен – виртуальная жертва самоизоляции. У неё – избыточный вес, выраженная сутулость (или так называемая «техношея») от постоянного сидения за компьютером и множество морщин. Об этом сообщает издание «Метроньюс».

Как отметили разработчики модели, регулярная работа с устройствами, такими как телефон или ноутбук, может способствовать напряжению мышц шеи, их растягиванию и появлению складок, а также к усилению болей в спине.

Из-за привычки постоянно щуриться, смотря в экран гаджета в течение дня, появляются преждевременные морщины, «гусиные лапки» и «львиная складка» между бровями.

В связи с длительным пребыванием дома, частыми перекусами и недостатком активности формируется лишний вес.

Кожа постепенно становится сухой и бледной, а волосы начинают выпадать из-за нехватки витамина Д, который вырабатывается под воздействием солнца.

Напомним, ранее специалисты назвали самую высокооплачиваемую профессию на «удалёнке».