Цены растут: продуктовая корзина дорожает каждый месяц в Новосибирской области

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Продуктовая корзина стала стоить дороже в Новосибирске; рекордное повышение стоимости произошло в Республике Алтай.

Стоимость минимального набора продуктов увеличилась на 14 % в Новосибирске с начала 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирскстата.

Так, цена продуктовой корзины в июле – 4766 рублей (подорожание на 5 %).

В состав минимального набора входят 33 продукта, которые пользуются наибольшим спросом у населения: хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,9 % (доля продукта в составе продуктовой корзины), овощи – 21 %, молочные продукты – 19,7 %, мясные продукты – 16,1 %, рыба – 4,5 %, яйца – 1,8 %, жиры – 4,8 %, чай, приправы – 3,4 %, кондитерские изделия – 1,8 %.

Среди регионов СФО наибольший рост стоимости продуктовой корзины произошёл в Республике Алтай – она стала стоить на 7 % больше, чем в июне. Наименьший прирост зафиксирован в Красноярском крае – 1,9 %.

Напомним, 8 июня в Новосибирской области открыли непродовольственные магазины.