«Тяжёлый запах»: мэр Новосибирска высказался о зловонии от свинокомплекса

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Почти каждый вечер новосибирцы жалуются на невыносимый запах в городе, идущий от Кудряшовского мясокомбината; мэр сибирской столицы поручил актировать каждую волну зловония.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть согласился с жителями, которые считают невыносимым гнилостный запах, появляющийся в городе по вечерам. Градоначальник поручил специалистам администрации фиксировать каждую «волну» зловония, чтобы в последующем принять меры к нарушителю – Кудряшовскому свинокомплексу. Об этом глава сибирской столицы заявил во время часа прессы 10 июля.

«Да, действительно, запах тяжёлый. Особенно сейчас, когда на улице жарко, и жители вынуждены открывать окна. Теперь мы знаем, что является его источником. Поэтому сейчас ведётся работа, направленная на то, чтобы зафиксировать, запротоколировать ситуацию с неприятным запахом. После этого можно будет говорить о привлечении к ответственности», – сказал Локоть.

Мэр уточнил, что в курсе ситуации и губернатор Андрей Травников.

«Он остро отреагировал на информацию и дал поручение министерству принять меры. Я в свою очередь тоже дал указание актировать эти волны запаха, которые случаются, как правило, по вечерам», – сказал Локоть.

Напомним, ранее стало известно, что источником регулярного зловония стал Кудряшовский свинокомплекс.