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«Тяжёлый запах»: мэр Новосибирска высказался о зловонии от свинокомплекса

сегодня 13:29

Фото с сайта pixabay.com

Почти каждый вечер новосибирцы жалуются на невыносимый запах в городе, идущий от Кудряшовского мясокомбината; мэр сибирской столицы поручил актировать каждую волну зловония.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть согласился с жителями, которые считают невыносимым гнилостный запах, появляющийся в городе по вечерам. Градоначальник поручил специалистам администрации фиксировать каждую «волну» зловония, чтобы в последующем принять меры к нарушителю – Кудряшовскому свинокомплексу. Об этом глава сибирской столицы заявил во время часа прессы 10 июля.

«Да, действительно, запах тяжёлый. Особенно сейчас, когда на улице жарко, и жители вынуждены открывать окна. Теперь мы знаем, что является его источником. Поэтому сейчас ведётся работа, направленная на то, чтобы зафиксировать, запротоколировать ситуацию с неприятным запахом. После этого можно будет говорить о привлечении к ответственности», – сказал Локоть.

Мэр уточнил, что в курсе ситуации и губернатор Андрей Травников.

«Он остро отреагировал на информацию и дал поручение министерству принять меры. Я в свою очередь тоже дал указание актировать эти волны запаха, которые случаются, как правило, по вечерам», – сказал Локоть.

Напомним, ранее стало известно, что источником регулярного зловония стал Кудряшовский свинокомплекс.

Автор:
Мария Машанова
журналист

0

Теги

Новосибирск

Комментарии

10.07.20 в 14:02

Мария

Люди , успокойтесь. Нам и так хорошо помогли. У меня нет детей которые старше 16 , но я прекрасно понимаю что и этим семьям сейчас нужна помощь. Мы свое уже получили, а эти семьи не чего не получают. Не надо быть эгоистоми. Я за то чтобы поддержали семьи которые еще не чего вообще не получали.

10.07.20 в 14:03

Горюнова Олеся Владимировна

А что в этом стыдного???? Многие люди сейчас из-за этого вируса не работают, сидят дома с детьми, в сады не берут если кто то из родителей не может справку предоставить. И куда им девать детей, чтоб на работу ходить?? Господи как будто из вашего кармана эта выплата идёт. Штрафы да налоги все умники заплатити и не будет в стране кризиса никакого.

10.07.20 в 14:07

Федорова Халифа

Было бы здорово ещё в августе деткам по 10000 в школу. У меня внуки, внучки... Жители Кубани некоторые даже на море деток свозили на автобусах дня на 3-7 к огромному восторгу детишек!

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