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«У нас уже мухоморы растут»: квартиры новосибирцев затопило фекалиями

сегодня 16:04

Фото wikipedia.org, видео общественной организации «Гражданский патруль»

Новосибирцы жалуются на бездействие коммунальных служб; квартиры двух домов в Кировском районе затопило фекалиями.

В Новосибирске жители улицы Малыгина жалуются, что их квартиры заливают нечистотами из канализации. Общественная организация «Гражданский патруль» выложила видео из квартир потерпевших.

«Мы уже два дня вот так живём, ни помыться, ни в туалет сходить, вода не уходит, ничего нельзя смыть, жаловались в мэрию, куда только можно, – бесполезно», – рассказала жительница дома по адресу Малыгина, 25 Светлана Петровна.

Ситуация с застоями сточных вод сложилась в домах № 23 и № 25 по улице Малыгина. Жители отмечают, что исправно оплачивают коммунальные услуги, однако вынуждены терпеть в доме невыносимую вонь, не могут воспользоваться ванной и туалетом.

Общественники обратились в ГЖИ Новосибирска с просьбой проверить причины затопления квартир, а также намерены привлечь виновных к административной ответственности.

Напомним, в середине июня коммунальный фонтан забил в центре Новосибирска.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
Гражданский патруль
коммунальная авария

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