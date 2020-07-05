Убийство школьного завуча под Новосибирском: подозреваемого сдали его родственники

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В Мошковском районе убили школьного завуча – предположительно, это сделал её ученик; информацию о местоположении восьмиклассника предоставили его родственники.

Информацию о местоположении восьмиклассника, которого подозревают в убийстве школьного завуча из Мошковского района, сообщили его родственники. Такие данные 10 июля приводит управление Следственного комитета по Новосибирской области. Известно, что подросток ранее уже имел проблемы с законом.

«Вскоре в правоохранительные органы обратились родственники подозреваемого, которые изобличили его в совершённом преступлении и сообщили о месте его нахождения в указанном посёлке. Подозреваемый был задержан. Им оказался 16-летний местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Орудие преступления (нож) обнаружено и изъято», – сказано в сообщении ведомства.

По данным следствия, трагедия в посёлке Смоленский произошла в ночь на 9 июля. Парень проник в жильё 56-летнего педагога с целью ограбить – подозреваемый взломал окно на первом этаже. Незаметно совершить преступление он не смог, из-за чего женщина проснулась. В ходе борьбы подросток несколько раз ударил её ножом, считает следствие. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, всё, что известно о трагедии в Мошковском районе, можно узнать в материале Сиб.фм.