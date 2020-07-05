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Учительница курировала своего убийцу: педагог работала в школе с трудными подростками

сегодня 16:55

Фото с сайта смоленской СОШ и из открытых источников

В министерстве образования Новосибирской области выясняют все обстоятельства, предшествующие убийству учительницы; она сама работала с трудными подростками.

Специально созданная комиссия министерства образования Новосибирской области выясняет все обстоятельства, которые предшествовали трагедии в школе посёлка Светлый Мошковского района.

Убитая учительница Валентина Болдырева не только занимала пост заместителя директора по воспитательной работе образовательного учреждения, но и работала социальным педагогом.

«Она сама работала с этим трудным подростком», — сообщили специалисты минобра в ответ на вопрос Сиб.фм.

Напомним, ученик зарезал свою учительницу после неудачной попытки обокрасть ей дом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

убийство
Мошковский район

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