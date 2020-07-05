Ударил 60 раз: рецидивист жестоко убил сожительницу в Алтайском крае

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Житель Алтайского края убил свою сожительницу; ему грозит до 15 лет заключения.

В Алтайском крае в суд направлено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Калманского района,который обвиняется в убийстве сожительницs. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«В апреле 2020 года в одном из сёл Калманского района обвиняемый распивал спиртные напитки в компании знакомых в доме сожительницы. В процессе распития спиртного между мужчиной и женщиной произошёл конфликт по незначительному поводу – потерпевшая не хотела уходить из дома. В ходе ссоры злоумышленник причинил гостье черенком от топора не менее 60 ударов в область жизненно важных органов», – говорится в сообщении пресс-службы.

В результате 45-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм. Ранее обвиняемый был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть. В ходе следствия он признал вину.

Напомним, 9 июля на Алтае объявили в розыск убийцу с татуировкой орла.