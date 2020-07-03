Условия повторного введения ограничений из-за коронавируса назвали в ВОЗ

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Во Всемирной организации здравоохранения не исключили возможности возвращения к ограничительным мерам из-за коронавируса; если количество заражений начнёт расти, повторное введение запретов – единственный способ повлиять на ситуацию.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович не исключила возвращения к ограничительным мерам. Такой сценарий вероятен в случае ухудшения эпидобстановки и роста числа заболевших. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», – цитирует издание слова Вуйнович.

Специалист подчеркнула, что вероятность возвращения запретов и ограничений будет существовать до тех пор, пока не разработана вакцина от коронавируса.