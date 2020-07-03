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Условия повторного введения ограничений из-за коронавируса назвали в ВОЗ

сегодня 10:18

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Во Всемирной организации здравоохранения не исключили возможности возвращения к ограничительным мерам из-за коронавируса; если количество заражений начнёт расти, повторное введение запретов – единственный способ повлиять на ситуацию.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович не исключила возвращения к ограничительным мерам. Такой сценарий вероятен в случае ухудшения эпидобстановки и роста числа заболевших. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», – цитирует издание слова Вуйнович.

Специалист подчеркнула, что вероятность возвращения запретов и ограничений будет существовать до тех пор, пока не разработана вакцина от коронавируса.

«Пожар надо тушить, пока он маленький. Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус ещё больше распространится», – сказала представитель ВОЗ.

Напомним, за минувшие сутки в Москве от коронавируса умерли 28 человек.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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