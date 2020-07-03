В Алтайском крае ужесточают масочный режим

Фото правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края распорядился усилить контроль за соблюдением коронавирусных мероприятий; без масок теперь не пустят в транспорт.

В Алтайском крае на заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением в Алтайском крае новой коронавирусной инфекции COVID-19 губернатор Виктор Томенко распорядился усилить контроль за соблюдением масочного режима.

В ходе заседания была рассмотрена эпидемиологическая ситуация в регионе, которая, начиная с этой недели, ухудшается. Только за прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 224 заразившихся новой коронавирусной инфекцией.

По мнению членов оперштаба повсеместное несоблюдение масочного режима привело к увеличению темпов распространения инфекции в крае. Также среди причин ухудшения эпидситуации – ряд грубых нарушений действующего режима ограничительных мер владельцами различных объектов и проведение массовых мероприятий.

Прирост заболеваемости произошел также из-за активизации молодежного и семейного отдыха, увеличения круга контактных лиц, в том числе в сельской местности. При этом граждане игнорируют самые элементарные меры предосторожности. Сообщается на сайте правительства Алтайского края.

В связи с этим предложено ввести запрет на обслуживание посетителей магазинов, аптек, пассажиров общественного транспорта без средств защиты органов дыхания.

С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки на заседании штаба принято решение детально изучить внесенные предложения о возобновлении тренировок спортсменов из профессиональных команд, о снятии запрета на торговлю непродовольственными товарами в нестационарных объектах и рынках с учетом рекомендаций Управления Роспотребнадзора.

Рассмотренные инициативы будут учтены при подготовке новой редакции указа губернатора о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Алтайском крае возобновляют работу мобильных коронавирусных групп.