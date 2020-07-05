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В Алтайском крае за сутки выявили 240 новых случаев коронавируса

сегодня 13:50

Фото с сайта pixabay.com

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил о 240 новых случаях заболевания COVID-19; это новый суточный рекорд.

Оперштаб Алтайского края сообщил о новом суточном рекорде по заболеваемости COVID-19. Выявлено сразу 240 случаев инфицирования. Всего на 10 июля в регионе выявили 5361 инфицированного.

Новые случаи заражения распределились так:

Барнаул – 127,

Благовещенский район–1,

Бийск – 30,

Белокуриха – 1,

Волчихинский район – 1,

Залесовский район – 1,

Заринск – 4,

Завьяловский район – 1,

Змейногорский район – 1,

Зональный район – 3,

Калманский район – 2,

Камень-на-Оби – 5,

Ключевской район – 2,

Красногорский район – 1,

Крутихинский район – 2,

Кулундинский район – 1,

Кытмановский район — 1,

Михайловский район – 6,

Новоалтайск – 19,

Новичихинский район – 1,

Павловский район – 1,

Первомайский район – 6,

Ребрихинский район – 1,

Рубцовск — 7,

Смоленский район- 6,

Тальменский район – 4,

Топчихинский район – 2,

Яровое — 1,

Целинный район – 1,

Усть-Пристанский район – 1.

Напомним, COVID-19 подтвердился у умершего в Алтайском крае 18-летнего студента.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Алтайский край
коронавирус

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