В Алтайском крае за сутки выявили 240 новых случаев коронавируса
Фото с сайта pixabay.com
Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил о 240 новых случаях заболевания COVID-19; это новый суточный рекорд.
Оперштаб Алтайского края сообщил о новом суточном рекорде по заболеваемости COVID-19. Выявлено сразу 240 случаев инфицирования. Всего на 10 июля в регионе выявили 5361 инфицированного.
Новые случаи заражения распределились так:
Барнаул – 127,
Благовещенский район–1,
Бийск – 30,
Белокуриха – 1,
Волчихинский район – 1,
Залесовский район – 1,
Заринск – 4,
Завьяловский район – 1,
Змейногорский район – 1,
Зональный район – 3,
Калманский район – 2,
Камень-на-Оби – 5,
Ключевской район – 2,
Красногорский район – 1,
Крутихинский район – 2,
Кулундинский район – 1,
Кытмановский район — 1,
Михайловский район – 6,
Новоалтайск – 19,
Новичихинский район – 1,
Павловский район – 1,
Первомайский район – 6,
Ребрихинский район – 1,
Рубцовск — 7,
Смоленский район- 6,
Тальменский район – 4,
Топчихинский район – 2,
Яровое — 1,
Целинный район – 1,
Усть-Пристанский район – 1.
Напомним, COVID-19 подтвердился у умершего в Алтайском крае 18-летнего студента.
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