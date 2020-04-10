В Госдуме хотят запретить органам опеки забирать детей без решения суда

Фото с сайта Государственной думы РФ

Законопроект, накладывающий ограничение на внесудебное изъятие детей из семьи, внесли в Госдуму; депутаты считают, что деятельность органов опеки и попечительства необходимо отрегулировать.

В Госдуму внесли законопроект, в котором указано, при каких условиях возможно внесудебное изъятие ребёнка из семьи. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» 10 июля.

Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли законопроект.

Согласно документу, суд будет решать вопрос об изъятии ребёнка. Органы опеки или органы внутренних дел могут подать соответствующее заявление при наличии угрозы жизни ребёнку. Такое заявление должно будет рассматриваться в течение 24 часов. Внесудебный порядок рассмотрения предлагается сохранить на те случаи, когда есть риск смерти ребёнка в течение нескольких часов.

По словам Крашенинникова, деятельность органов опеки необходимо отрегулировать, потому что сейчас внесудебное изъятие ребёнка может произойти даже из-за громкого плача или нехватки игрушек.

Органы опеки и попечительства могут злоупотреблять своим положением и вмешиваться в дела семьи из-за нежелания оказать социальную поддержку, добавил Крашенинников.

Напомним, 10 апреля многодетная семья пыталась укрыться от коронавируса в лесу.