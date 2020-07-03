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В Иркутской области до 26 июля продлили режим самоизоляции

сегодня 08:31

Фото из открытых источников

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о продлении режима самоизоляции; в регионе он будет действовать до 26 июля.

В Иркутской области снова продлили режим самоизоляции. Теперь он будет действовать до 26 июля. Соответствующий указ подписал глава региона. Текст опубликован в газете «Областная».

В указе отмечается, что требования о самоизоляции и медицинском наблюдении не распространяются на тех, кто уже переболел коронавирусом и «имеют соответствующий иммунный статус», при условии, если это подтверждается выпиской из медкарты, справкой или положительным результатом при тестировании на антитела.

Напомним, в Алтайском крае из-за вспышки коронавируса ужесточили масочный режим.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Иркутская область
коронавирус

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