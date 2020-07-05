В Кремле усомнились в правдивости заявлений Жириновского по делу Фургала

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В Кремле заявили, что обвинения Владимира Жириновского нуждаются в доказательствах; лидер ЛДПР высказался, в частности, о полпреде президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что громкие обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского нуждаются в доказательствах. Об этом сообщает «РИА Новости».

Песков заявил, что те, кого обвинил Жириновский, могут заступиться за себя в рамках действующего законодательства при отсутствии доказательств со стороны лидера ЛДПР.

Например, Жириновский заявил, что московские чиновники требовали у Фургала «коробки с деньгами», но тот отвечал отказом, а также с осуждением упомянул о полпреде президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрие Трутневе.

Стоит отметить, что своим выступлением Жириновский отреагировал на задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Напомним, губернатора Хабаровского края задержали за организацию убийств.