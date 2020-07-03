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В Новосибирской области ограничили торговлю алкоголем в жилых домах

сегодня 18:11

Фото пресс-службы Законодательного собрания Новосибирской области

Депутаты Заксобрания приняли законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах; предприниматели могут просто изменить статус заведения, чтобы продолжить работу.

Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли законопроект об ограничении торговли алкоголя в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба областного Законодательного собрания 10 июля.

Заведениям с торговой площадью менее 50 квадратных метров запрещено торговать алкоголем в жилых домах с 1 января 2021 года.

Аналогичный закон начал действовать в России с 5 мая, но с другими ограничениями по площади – зал для оказания услуг общественного питания должен быть не менее 20 квадратных метров. Субъекты РФ должны увеличить площадь залов для обслуживания посетителей.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров отметил, что заведение из статуса общепита можно перевести в статус магазина с режимом работы с 09:00 до 22:00.

Зампред регионального Заксобрания Андрей Панфёров заявил, что местные жители регулярно жалуются в парламент на продажу алкоголя в жилых домах.

Напомним, 3 июля стало известно о сносе торговых киосков в Новосибирске.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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торговля

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