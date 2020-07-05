В Томской области продлили ограничения из-за ситуации с коронавирусом

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Из-за напряжённой ситуации с распространением COVID-19 в Томской области продлили карантинные меры; до августа действует запрет на любые массовые мероприятия.

Сегодня, 10 июля, губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился продлить режим повышенной готовности в регионе до 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Томске и в регионе в целом такова, что мы не можем снять режим ограничений и открыть полностью сферу услуг. Режим продлён до 1 августа. Действуют все введённые ранее ограничения, до 1 августа мы не сможем проводить никаких массовых мероприятий», – приводит пресс-служба слова главы региона.

По словам губернатора, при улучшении эпидемиологической ситуации в области откроют летние веранды, автошколы, спорткомплексы, фитнес-клубы. Он поручил чиновникам, ответственным за эти сферы, «быть на низком старте».

«Собственники этих учреждений должны взять на себя ответственность в письменном виде и быть полностью готовы работать в новых условиях, с жёстким соблюдением всех требований Роспотребнадзора», – подчеркнул Жвачкин.

Напомним, 10 июля стало известно, что в Томской области уволили главу местного минздрава после скандала с фото из морга.

