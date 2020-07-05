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В томском политехе выявлена вспышка коронавируса

сегодня 17:23

Фото wikipedia.org

В одном из ведущих университетов Томска заразились несколько студентов; ранее коронавирус подтвердился у нескольких преподавателей.

В общежитии Томского политехнического университета (ТПУ) четверо студентов госпитализированы с коронавирусом. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Сначала COVID-19 обнаружили у одного из учеников, после тест сделали контактным лицам, трое из которых были заражены. Все заболевшие переносят вирус в лёгкой форме в больнице. Еще восемь человек отправили в обсерватор.

Общежитие на карантин не закрывали, однако усилили меры безопасности: на входе измеряют температуру, помещение регулярно дезинфицируют и проветривают.

Ранее коронавирус подтвердили у трёх студентов университета, двое из которых проживали в другом общежитии, а ещё один – в квартире. Все они уже поправились.

Также в июне заразились четыре сотрудника ТПУ, два из них уже победили коронавирус, оставшиеся лечатся дома.

Напомним, 10 июля врачи сообщили, что у переболевших COVID-19 наблюдаются длительные сбои иммунитета.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

вспышки инфекций
Томская область
коронавирус

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