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Восьмиклассник зарезал учительницу в Новосибирской области

сегодня 15:14

Фото СК РФ

В Мошковском районе арестовали восьмиклассника-убийцу; он залез в дом учительницы и зарезал её.

В посёлке Смоленский Мошковского района Новосибирской области глубокой ночью 9 июля было обнаружено тело заместителя директора местной школы Валентины Болдыревой с ножевыми ранениями.

Найденные на месте преступления вещи помогли выйти на след преступника. Им оказался 16-летний местный житель.

Как сообщили Сиб.фм в поселковой администрации, по версии следователей, преступник ночью залез на территорию школы, где в пристройке жила педагог, вскрыл окно её квартиры и оказался внутри.

Целью проникновения в жилище, скорее всего, было ограбление. Однако женщина заметила вора. Более того, она позвонила родителям и попросила забрать парня. Но тот попытался сбежать и в процессе борьбы нанёс учительнице смертельные ранения.

По факту убийства следователи возбудили уголовное дело. Сейчас суд избирает в отношении несовершеннолетнего меру пресечения. СК требует, чтобы преступника задержали.

Напомним, в середине июня стало известно, что в громком деле об убийстве Натальи Устиновой появился подозреваемый.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Следственный комитет
убийтсво
Мошковский район

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