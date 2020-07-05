Врачи заметили длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом

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Китайские исследователи заметили, что у переболевших COVID-19 наблюдаются длительные сбои иммунитета; происходящее прокомментировал сотрудник МФТИ.

Врачи заметили колебания в крови клеток, отвечающих за защитные функции организма, у переболевших COVID-19. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследователей из Уханя и МФТИ.

Обычно у пациентов с коронавирусной инфекцией происходит снижение уровня лимфоцитов в крови на разные периоды времени, но теперь то же самое случается и с теми, кто переболел COVID-19.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что заражённый COVID-19 организм начинает активировать лимфоциты для борьбы с вирусом. После выздоровления активированные клетки уже не требуются и отправляются в «запас», что приводит к колебанию в их количестве.

Волчков считает, что явление, которое наблюдают китайские исследователи, – временное.

Напомним, 10 июля в Новосибирской области из-за коронавируса скончались ещё пять пациентов.