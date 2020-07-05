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Выходные на Алтае: погода на ближайшие выходные в республике и крае

сегодня 10:55

Фото с сайта pixabay.com

Излюбленное место сибиряков для отдыха – Горный Алтай – в ближайшие выходные не порадует погодой; синоптики дают неблагоприятный прогноз на субботу, но в воскресенье ситуация будет лучше.

По данным сервиса gismeteo.ru, в субботу, 11 июля, в Республике Алтай всю ночь и весь день примерно до 19:00 будет идти дождь. С 10:00 до 16:00 также ожидают сильные грозы. Воздухе прогреется до отметки +20 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2-10 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в воскресенье, 12 июля, весь день будет пасмурно, скорость ветра до 3 м/с. Столбик термометра поднимется до 23 градусов.

В Алтайском крае в субботу, 11 июля, весь день будет облачно, днем и вечером прогнозируют небольшие дожди. Температура воздуха будет колебаться около +20°...+22 градусов.

В последний день уикенда, 12 июля, в крае будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +26 градусов.

Напомним, 9 июля по Новосибирску пронёсся ураган.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

погода
Республика Алтай
Алтайский край

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