Выплата 10000 на детей: 99% обратившихся за пособием семей получили уже получили деньги

ФОТО PIXABAY.COM

Почти 100% российских семей, обратившихся за единовременной выплатой на детей до 16 лет, получили положенные им деньги; подать заявление на пособие можно до 1 октября.

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей перечислены родителям 26 млн детей от 0 до 16 лет. Об этом сообщили в Минтруда России.

Как уточнили в ведомстве, эта выплата стала первой в России, которая была организована по принципам социального казначейства. Деньги без каких-либо дополнительных заявлений переведены 99% семей, ранее получивших ежемесячные пособия на детей от 0 до 3 лет и единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.

"Мы впервые отработали меру социальной поддержки по принципам социального казначейства. Эти принципы подразумевают оперативную поддержку граждан, без сбора дополнительных документов и даже подачи заявления, если ранее гражданин уже обращался за аналогичной поддержкой. Технический алгоритм, отработанный при начислении первых выплат, позволил оперативно обработать данные и перечислить средства родителям, если они уже обращались за ранее введенными мерами поддержки", — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

При начислении июльской выплаты Пенсионный фонд Российской Федерации использовал данные, представленные родителями при обращении за ежемесячным пособием на детей от 0 до 3 лет за период апрель — июнь и единовременной выплатой на детей от 3 до 16 лет, которая начала выплачиваться с 1 июня.

Право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что родители детей, ожидающих повторения выплаты в августе, раскритиковали за попрошайничество.