Выплата 10000 на детей: россияне создали петицию к президенту с просьбой выдать пособие в августе

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com

В июле семьи с детьми до 15 лет получили по 10 000 на каждого ребёнка; родители просят перевести деньги ещё и в августе.

На сайте change.org опубликована петиция родителей, которые просят правительство продлить пособие в 10 тысяч рублей на детей в августе. Авторы обращения отмечают, что из-за пандемии коронавируса многие потеряли работу или лишились значительной части доходов, поэтому нуждаются в помощи.

«К сожалению, вплоть до настоящего времени социально-экономическая ситуация в стране не улучшилась, хотя предприятия постепенно и начинают возвращаться к работе. Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года», – написали авторы петиции.

Родители отметили, что подготовка к школьному сезону влечёт за собой большие расходы: необходимо купить канцелярию, одежду, спортивную форму, рюкзак и другие вещи.

«Обычно сборы на учёбу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придётся залазить в кредиты. В такой ситуации материальная помощь семьям с детьми была бы очень кстати! Поэтому мы, российские матери, просим президента Владимира Путина в третий раз помочь семьям и в августе выдать всем очередное пособие», – заявили авторы петиции.

Как ранее писал Сиб.фм, 1 июня начала действовать новая мера поддержки семей с детьми от 3 до 15 лет включительно: на каждого ребёнка им перечислили по 10 тысяч рублей.

В конце июня президент объявил, что эту выплату автоматически повторят в июле, и в этот раз деньги получат все семьи с детьми от 0 до 15 лет включительно.

Вскоре в сети и соцсетях многие родители стали отмечать, что такую помощь нужно оказать и в августе в связи с предстоящим школьным сезоном. Однако часть комментаторов назвала таких родителей попрошайками.

Напомним, в конце июня Минтруд отказался поддержать инициативу родителей назначить выплату в 10 тысяч рублей подросткам 16-17 лет.