Выплата 10000 на ребёнка: в МФЦ назвали самую популярную услугу

Фото: lenobl.ru

Около 22 тысяч семей из Ленобласти получили детские пособия через МФЦ; именно эти выплаты стали самыми популярными услугами во время пандемии коронавируса.

Больше пятнадцати тысяч заявлений приняли центры «Мои Документы» Ленинградской области на выплаты в размере 10 тысяч рублей. Она полагается семьям с детьми от 3 до 16 лет, сообщает Online47.

Напомним, выплата на каждого ребенка назначается Пенсионным фондом вне зависимости от дохода родителей. Чтобы получить финансовую поддержку, нужно подать документы до 1 октября.Потребуется лишь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и реквизиты счета.

Второй услугой, которая оказалась востребована во время пандемии, оказалась ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет. В МФЦ Ленобласти обратилось 7,5 тысяч граждан. Эта соцдоплата положена семьям, у которых доход ниже прожиточного минимума.

Отметим, что материальную поддержку в 5 тысяч рублей в период с апреля по июнь оформили больше 4 тысяч родителей с детьми до 3 лет. Чтобы получить выплату, нужно подать документы можно подать до 1 октября 2020 года.

Напомним, сегодня россияне назвали попрошайками родителей, которые просят повторить детские выплаты в августе.