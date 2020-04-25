Замена паспорта 2020: как поменять документ в период коронавируса
Фото Pixabay.com
На период пандемии коронавируса были введены специальные правила о продлении паспортов; для паспортов, чей срок действия истек в период с 1 февраля по 15 июля, утвержден временный порядок замены.
Если паспорт подлежал замене в период с 1 февраля по 15 июля, срок его действия автоматически продлевался. Для обмена таких паспортов после 15 июля был принят Приказ МВД № 410. Замена будет осуществляться до конца 2020 года.
Как поменять паспорт во время карантина
Паспорта в России нужно менять по достижении возраста 20 и 45 лет, при изменении личных данных, при уничтожении, утрате или повреждении документа. В период пандемии коронавируса заменить паспорт по указанным основаниям было практически невозможно, так как государственные ведомства прекратили личный прием граждан. Поэтому государство автоматически продлило паспорта, подлежащие замене в период с 1 февраля
Для паспортов, чей срок действия истек в период с 1 февраля по 15 июля, временный порядок замены утвержден Приказом МВД № 410:
При обращении гражданина с заявлением непосредственно в подразделение МВД по месту жительства, где ранее выдавался паспорт, рассмотрение заявления, оформление и выдача нового документа осуществляется не позднее следующего рабочего дня.
Для паспортов, основания для замены которых наступили после 15 июля, действует аналогичный порядок. Однако подать заявление и получить новый паспорт нужно не до конца 2020 года, а сразу после истечения срока действия, утраты, уничтожения или изменения личных данных.
Напомним, просроченные водительские права из-за коронавируса также признали действительными.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают