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Замена паспорта 2020: как поменять документ в период коронавируса

сегодня 09:59

Фото Pixabay.com

На период пандемии коронавируса были введены специальные правила о продлении паспортов; для паспортов, чей срок действия истек в период с 1 февраля по 15 июля, утвержден временный порядок замены.

Если паспорт подлежал замене в период с 1 февраля по 15 июля, срок его действия автоматически продлевался. Для обмена таких паспортов после 15 июля был принят Приказ МВД № 410. Замена будет осуществляться до конца 2020 года.

Как поменять паспорт во время карантина

Паспорта в России нужно менять по достижении возраста 20 и 45 лет, при изменении личных данных, при уничтожении, утрате или повреждении документа. В период пандемии коронавируса заменить паспорт по указанным основаниям было практически невозможно, так как государственные ведомства прекратили личный прием граждан. Поэтому государство автоматически продлило паспорта, подлежащие замене в период с 1 февраля

Для паспортов, чей срок действия истек в период с 1 февраля по 15 июля, временный порядок замены утвержден Приказом МВД № 410:

  • за заменой паспорта граждане могут обратиться не позже 31 декабря 2020 года;
  • заявление на обмен паспорта и выдачу нового документа можно подать через Госуслуги, после чего придет уведомление с датой и временем приема;
  • можно обратиться с заявлением непосредственного в МВД, однако нужно учитывать специальный график и часы личного приема (на период пандемии личный прием будет ограничиваться);
  • готовый паспорт будет выдан немедленно после проверки заявления документов, фотографирования, ламинирования, проставления подписи и печати.

При обращении гражданина с заявлением непосредственно в подразделение МВД по месту жительства, где ранее выдавался паспорт, рассмотрение заявления, оформление и выдача нового документа осуществляется не позднее следующего рабочего дня.

Для паспортов, основания для замены которых наступили после 15 июля, действует аналогичный порядок. Однако подать заявление и получить новый паспорт нужно не до конца 2020 года, а сразу после истечения срока действия, утраты, уничтожения или изменения личных данных.

Напомним, просроченные водительские права из-за коронавируса также признали действительными.

Автор:
Олеся Сметанникова

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паспорт
коронавирус

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