Заразились пневмонией: четверть жителей новосибирской деревни попала в больницу с подозрительными симптомами

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Жители деревни в Новосибирской области попали в больницу; у всех проживающих в населённом пункте взяли тест на коронавирус.

В Усть-Таркском районе из 30 человек, проживающих в деревне Чичканке, семеро госпитализированы с двухсторонней пневмонией.

Карантин ввели на территории деревни Чичканки Новосибирской области, в которой у четверти населения диагностировали двустороннюю пневмонию. Об этом сообщил «Московский комсомолец в Новосибирске» со ссылкой на руководителя оперативного штаба, первого заместителя главы администрации Усть-Таркского района Владимира Эйсфельда.

«В населённом пункте введён карантин. В субботу, 11 июля, там будет проведена обработка дорог общего пользования. Кроме того, все усадьбы, где выявили заболевших, будут продезинфицированы при помощи заплечных ранцев», – сообщил Владимир Эйсфельд.

Всего в деревни проживают 30 человек, из них семь жителей госпитализировали в Усть-Таркскую центральную районную больницу. Компьютерная томография подтвердила у них двустороннюю пневмонию.

У всех пациентов взяли анализ на коронавирус. Два результата оказались отрицательными, остальные пять ещё не готовы. Но лечение госпитализированным назначили, как при коронавирусе. Самочувствие некоторых жителей деревни улучшилось, один пациент находится в тяжёлом состоянии.

В деревню запрещён въезд. Администрация будет снабжать жителей продуктами питания. У всех проживающих в деревне взяли тест на COVID-19.

Напомним, 10 июля стало известно, что детский сад в Омской области закрыли на карантин.