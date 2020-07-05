Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство учительницы в Мошковском районе
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца

Лента новостей

Желающие поехать на дачу новосибирцы устроили транспортный коллапс на Бердском шоссе

сегодня 21:11

Фото "АСТ-54"

Пробка длиной более пяти километров образовалась на Бердском шоссе; люди винят пятницу и ремонт дорог.

На Бердском шоссе сформировалась пробка длинной пять километров. Об этом сообщает публичное сообщество "АСТ-54".

Автомобили стоят в очереди от микрорайона Нижняя Ельцовка и до пересечения с Университетским проспектом.

Очевидцы считают, что крупный затор образовался из-за дорожного ремонта, а также из-за того, что в вечер пятницы многие решили поехать на дачу.

Напомним, 9 июля новую дорогу строят в Новосибирской области по нацпроекту.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

пробки

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

1326906
Выплата 10000 рублей на детей: ожидающих третье пособие в августе родителей назвали попрошайками
489309
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
110985
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
98225
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 10 июля – российская помощь Азербайджану, открытие границ в Марокко, нехватка медиков в Казахстане
85191
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры
77136
Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 10 июля
70780
Выплата 10000 на ребёнка: в МФЦ назвали самую популярную услугу