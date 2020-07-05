Желающие поехать на дачу новосибирцы устроили транспортный коллапс на Бердском шоссе

Фото "АСТ-54"

Пробка длиной более пяти километров образовалась на Бердском шоссе; люди винят пятницу и ремонт дорог.

На Бердском шоссе сформировалась пробка длинной пять километров. Об этом сообщает публичное сообщество "АСТ-54".

Автомобили стоят в очереди от микрорайона Нижняя Ельцовка и до пересечения с Университетским проспектом.

Очевидцы считают, что крупный затор образовался из-за дорожного ремонта, а также из-за того, что в вечер пятницы многие решили поехать на дачу.

Напомним, 9 июля новую дорогу строят в Новосибирской области по нацпроекту.