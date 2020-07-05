Желающие поехать на дачу новосибирцы устроили транспортный коллапс на Бердском шоссе
Фото "АСТ-54"
Пробка длиной более пяти километров образовалась на Бердском шоссе; люди винят пятницу и ремонт дорог.
На Бердском шоссе сформировалась пробка длинной пять километров. Об этом сообщает публичное сообщество "АСТ-54".
Автомобили стоят в очереди от микрорайона Нижняя Ельцовка и до пересечения с Университетским проспектом.
Очевидцы считают, что крупный затор образовался из-за дорожного ремонта, а также из-за того, что в вечер пятницы многие решили поехать на дачу.
Напомним, 9 июля новую дорогу строят в Новосибирской области по нацпроекту.
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