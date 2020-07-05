17-летнего парня сбила иномарка на «зебре» в Новосибирске

Фото предоставлено Владиславом Савченковым

Пешеход, переходивший дорогу по «зебре» попал под колёса машины на улице Кирова; пострадавшего увезли в больницу.

47-летний водитель за рулём Рено Логан сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе поздним вечером 10 июля. Водитель был трезв, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

«В 23.20 водитель 1973 года рождения на автомобиле Рено Логан следовал по улице Кирова и у дома № 341 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказали в ГИБДД.

Водителей просят заранее сбрасывать скорость при приближении к перехду, вплоть до полной остановки автомобиля.

Напомним, 10 июля семья из Колывани попала в страшное ДТП под Новосибирском.