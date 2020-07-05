Больше 180 заражённых умерли от коронавируса в России за сутки

Фото Минздрава Новосибирской области

В России продолжает расти количество умерших от коронавируса пациентов; за последние сутки в стационарах скончались 188 больных COVID-19.

188 летальных исхода пациентов с коронавирусом зафиксировано в Росиии за последние 24 часа. Об этом сообщили 11 июля в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни.

За весь период зафиксировано 11 205 летальных исходов, выздоровели 497 446 человек. Общее число зараженных к 11 июля превысило 720 тысяч человек.