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Больше 180 заражённых умерли от коронавируса в России за сутки

сегодня 14:49

Фото Минздрава Новосибирской области

В России продолжает расти количество умерших от коронавируса пациентов; за последние сутки в стационарах скончались 188 больных COVID-19.

188 летальных исхода пациентов с коронавирусом зафиксировано в Росиии за последние 24 часа. Об этом сообщили 11 июля в федеральном оперативном штабе.

За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни.

За весь период зафиксировано 11 205 летальных исходов, выздоровели 497 446 человек. Общее число зараженных к 11 июля превысило 720 тысяч человек.

Автор:
Олеся Сметанникова

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