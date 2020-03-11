Браконьер голыми руками убил косулю в заказнике Новосибирской области

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Жителя Каргатского района будут судить за убийство косули на особо охраняемой природной территории; мужчина воспользовался тем, что животное не могло убежать по глубокому снегу, и убил его голыми руками.

Браконьер убил косулю в заказнике «Каргатский» в феврале этого года. Мужчина догнал на лыжах с трудом передвигавшееся по сугробам животное и руками переломил хребет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Как выяснилось в ходе следствия, 33-летний житель с. Кольцовка Каргатского района, взяв с собой нож и лыжи, отправился на территорию заказника не погулять на свежем воздухе, а чтобы незаконно поохотиться.

«Находясь на территории заказника без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, правонарушитель заметил косулю сибирскую, которая не могла быстро передвигаться по глубокому снегу, после чего, используя лыжи, догнал ее и руками переломил ей хребет в области шеи, от чего животное погибло», — рассказали в полиции.

Убивший косулю сельчанин обвиняется в преступлении по статье «Незаконная охота, совершенная на особо охраняемой природной территории». Нанесённый им ущерб природным ресурсам Новосибирской области оценивается в 40 000 рублей.

Уголовное депо с утвержденным обвинительным заключением направлено в Каргатский районный суд.

Напомним, в марте этого года в Новосибирской области браконьера вычислили по фотографии в соцсетях – мужчина убил медведя в Каргатском районе.