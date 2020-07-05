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Четверо пациентов умерли от коронавируса в Новосибирске с 10 по 11 июля: что известно о новых жертвах COVID-19

сегодня 12:17

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

110 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Новосибирске за последние сутки; в стационарах скончались четверо больных, среди которых 90-летняя пенсионерка и 59-летняя женщина.

Количество пациентов, умерших в Новосибирской области от коронавируса, достигло 137 человек. Только за последние сутки в стационарах скончались четыре пациента. Об этом 11 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным оперативного штаба на утро 11 июля в регионе зарегистрировано 7 153 случая COVID-19 (+110 за последние сутки). Среди заразившихся 419 — дети.

Скончались в больницах за сутки четыре пациента с коронавирусом: мужчина в возрасте 65 лет и три женщины: 59 лет, 63 года и 90 лет.

Были ли у них сопутствующие заболевания в штабе не уточнили.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 95 заразившихся. К аппаратам ИВЛ подключены 24 пациента.Число пациентов, которые не дышат самостоятельно выросло на одного человека.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

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