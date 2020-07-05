Ещё 110 человек заразились коронавирусом: сообщение оперативного штаба в Новосибирске 11 июля

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Ещё четыре пациента с подтверждённым коронавирусом умерли в Новосибирске за последние сутки; заразились 110 человек.

Коронавирус подтвердился ещё у 110 человек в Новосибирской области за минувшие сутки, общее число инфицированных в регионе выросло до 7 153 человек.

Публикуем полный текст сообщения оперативного штаба региона на 11 июля.

По данным оперативного штаба на утро 11 июля в регионе зарегистрировано 7 153 случая COVID-19 (+110 за последние сутки), в том числе 419 детей. 5 083 человека выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+215 за сутки).

Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 65 лет и три женщины, им было 59 лет, 63 года и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 137 человек.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 95 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 47 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 128.

В больницы районов области госпитализированы 726 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 245 923 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 863 жителя региона, 27 858 человек сняты с наблюдения.

Также в штабе отметили, что за прошедшие сутки в регионе выявлено 1 025 случаев ОРВИ , госпитализированы 20 пациентов.