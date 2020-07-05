Ещё 6 611 человек заразились коронавирусом в России
Фото Сиб.фм
6611 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за прошедшие сутки; в инфекционных стационарах умерли 188 больных с COVID-19.
Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах страны, а в целом коронавирусные пациенты сейчас есть в 85 регионах. Об этом 11 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.
По данным медиков, 26,7% выявленных за последние сутки носителей вируса не имели клинических проявлений болезни. На первом месте по числу новых случаев коронавируса по-прежнему Москва, хотя статистика там всё же идёт на убыль.
Число положительных тестов на коронавирус по регионам за минувшие сутки:
🔸 Москва — 678
🔸 Санкт-Петербург — 296
🔸 Свердловская область — 280
🔸 Ханты-Мансийский АО — 268
🔸 Алтайский край — 228
🔸 Нижегородская область — 223
🔸 Иркутская область — 206
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 195
🔸 Московская область — 188
🔸 Мурманская область — 181
🔸 Красноярский край — 134
🔸 Челябинская область — 129
🔸 Воронежская область — 123
🔸 Архангельская область — 114
🔸 Новосибирская область — 110
🔸 Ульяновская область — 108
🔸 Хабаровский край — 103
🔸 Оренбургская область — 98
🔸 Ростовская область — 95
🔸 Омская область — 94
🔸 Волгоградская область — 92
🔸 Саратовская область — 91
🔸 Самарская область — 83
🔸 Тюменская область — 82
🔸 Ставропольский край — 79
🔸 Кемеровская область — 74
🔸 Республика Коми — 72
🔸 Томская область — 69
🔸 Сахалинская область — 67
🔸 Ивановская область — 65
🔸 Краснодарский край — 65
🔸 Тульская область — 63
🔸 Курганская область — 63
🔸 Пермский край — 60
🔸 Кировская область — 58
🔸 Чувашская Республика — 57
🔸 Приморский край — 51
🔸 Калужская область — 50
🔸 Республика Башкортостан — 49
🔸 Удмуртская Республика — 49
🔸 Республика Хакасия — 49
🔸 Республика Дагестан — 48
🔸 Белгородская область — 47
🔸 Ленинградская область — 47
🔸 Республика Саха (Якутия) — 47
🔸 Брянская область — 46
🔸 Владимирская область — 45
🔸 Орловская область — 44
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 43
🔸 Республика Бурятия — 43
🔸 Республика Алтай — 43
🔸 Смоленская область — 42
🔸 Тамбовская область — 42
🔸 Новгородская область — 41
🔸 Курская область — 40
🔸 Ярославская область — 40
🔸 Республика Тыва — 40
🔸 Забайкальский край — 40
🔸 Вологодская область — 38
🔸 Амурская область — 38
🔸 Республика Мордовия — 37
🔸 Рязанская область — 36
🔸 Пензенская область — 36
🔸 Камчатский край — 36
🔸 Республика Татарстан — 35
🔸 Республика Калмыкия — 34
🔸 Липецкая область — 33
🔸 Тверская область — 32
🔸 Астраханская область — 31
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 29
🔸 Республика Карелия — 28
🔸 Республика Ингушетия — 27
🔸 Республика Марий Эл — 27
🔸 Псковская область — 26
🔸 Республика Адыгея — 19
🔸 Республика Крым — 16
🔸 Республика Северная Осетия — 15
🔸 Калининградская область — 14
🔸 Магаданская область — 13
🔸 Костромская область — 11
🔸 Севастополь — 9
🔸 Чеченская Республика — 7
🔸 Еврейская АО — 7
Всего на сегодняшний день в России выявлен 720 547 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 11 205 летальных исходов, выздоровели 497 446 человек.
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