Ещё 6 611 человек заразились коронавирусом в России

Фото Сиб.фм

6611 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за прошедшие сутки; в инфекционных стационарах умерли 188 больных с COVID-19.

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах страны, а в целом коронавирусные пациенты сейчас есть в 85 регионах. Об этом 11 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

По данным медиков, 26,7% выявленных за последние сутки носителей вируса не имели клинических проявлений болезни. На первом месте по числу новых случаев коронавируса по-прежнему Москва, хотя статистика там всё же идёт на убыль.

Число положительных тестов на коронавирус по регионам за минувшие сутки:

🔸 Москва — 678

🔸 Санкт-Петербург — 296

🔸 Свердловская область — 280

🔸 Ханты-Мансийский АО — 268

🔸 Алтайский край — 228

🔸 Нижегородская область — 223

🔸 Иркутская область — 206

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 195

🔸 Московская область — 188

🔸 Мурманская область — 181

🔸 Красноярский край — 134

🔸 Челябинская область — 129

🔸 Воронежская область — 123

🔸 Архангельская область — 114

🔸 Новосибирская область — 110

🔸 Ульяновская область — 108

🔸 Хабаровский край — 103

🔸 Оренбургская область — 98

🔸 Ростовская область — 95

🔸 Омская область — 94

🔸 Волгоградская область — 92

🔸 Саратовская область — 91

🔸 Самарская область — 83

🔸 Тюменская область — 82

🔸 Ставропольский край — 79

🔸 Кемеровская область — 74

🔸 Республика Коми — 72

🔸 Томская область — 69

🔸 Сахалинская область — 67

🔸 Ивановская область — 65

🔸 Краснодарский край — 65

🔸 Тульская область — 63

🔸 Курганская область — 63

🔸 Пермский край — 60

🔸 Кировская область — 58

🔸 Чувашская Республика — 57

🔸 Приморский край — 51

🔸 Калужская область — 50

🔸 Республика Башкортостан — 49

🔸 Удмуртская Республика — 49

🔸 Республика Хакасия — 49

🔸 Республика Дагестан — 48

🔸 Белгородская область — 47

🔸 Ленинградская область — 47

🔸 Республика Саха (Якутия) — 47

🔸 Брянская область — 46

🔸 Владимирская область — 45

🔸 Орловская область — 44

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 43

🔸 Республика Бурятия — 43

🔸 Республика Алтай — 43

🔸 Смоленская область — 42

🔸 Тамбовская область — 42

🔸 Новгородская область — 41

🔸 Курская область — 40

🔸 Ярославская область — 40

🔸 Республика Тыва — 40

🔸 Забайкальский край — 40

🔸 Вологодская область — 38

🔸 Амурская область — 38

🔸 Республика Мордовия — 37

🔸 Рязанская область — 36

🔸 Пензенская область — 36

🔸 Камчатский край — 36

🔸 Республика Татарстан — 35

🔸 Республика Калмыкия — 34

🔸 Липецкая область — 33

🔸 Тверская область — 32

🔸 Астраханская область — 31

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 29

🔸 Республика Карелия — 28

🔸 Республика Ингушетия — 27

🔸 Республика Марий Эл — 27

🔸 Псковская область — 26

🔸 Республика Адыгея — 19

🔸 Республика Крым — 16

🔸 Республика Северная Осетия — 15

🔸 Калининградская область — 14

🔸 Магаданская область — 13

🔸 Костромская область — 11

🔸 Севастополь — 9

🔸 Чеченская Республика — 7

🔸 Еврейская АО — 7

Всего на сегодняшний день в России выявлен 720 547 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 11 205 летальных исходов, выздоровели 497 446 человек.