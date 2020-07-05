Изнасиловали и убили: пара бомжей на Сахалине обвиняется в жестокой расправе над школьницей

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Жители Сахалина скорбят по убитой 8-летней девочке, которую волонтёры и полиция искали несколько суток; подозреваемые в зверском преступлении задержаны.

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, которых подозревают в причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки. Информация о пропаже ребёнка появилась 6 июля. В этот день девочка ушла из дома и не вернулась.

К четырёхдневным поискам были привлечены порядка 500 волонтёров, которые круглосуточно прочёсывали местность.

10 июля в результате проведённых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве в пригороде Южно-Сахалинска недалеко от села Ожидаево Холмского района было обнаружено тело пропавшего ребёнка с признаками насильственной смерти.

По версии регионального СК, в день исчезновения девочка, поругавшись с мамой и соседом, ушла из дома. Проезжающая мимо пара заманила школьницу в машину. После этого мужчина, прогнав супругу из салона, надругался над ребёнком и задушил его. По информации следователей, смерть девочки наступила в день ее исчезновения 6 июля. Личности подозреваемых в убийстве ребёнка установлены.

По данным СК, по подозрению в совершении преступления уже задержаны мужчина 1975 года рождения и женщина 1988 года рождения. Проводятся их допросы, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Обвиняемые – семейная пара без определенного места жительства. 31-летней женщине инкриминируют похищение человека, а 45-летнему ранее судимому мужчине – убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Их удалось установить по камерам видеонаблюдения.

Напомним, 9 июля в Мошковском районе Новосибирской области ученик восьмого класса зарезал учительницу.