Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 11 июля

Фото оперативного штаба

Больше 110 новосибирцев заразились коронавирусом за сутки; скончалось рекордное количество человек.

По состоянию на 11 июля в Новосибирской области зарегистрировано 7043 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 111 новых случев.

Также в штабе сообщили, что скончались ещё пять пациентов. Это трое мужчин в возрасте 51 года и 69 и 73 лет. Также умерли две женщины в возрасте 62 и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 133 человека. Это рекорд по зафиксированным за сутки смертям в регионе.

Из стационаров выписан ещё 191 пациент. За время эпидемии в регионе вылечились 4868 человек.