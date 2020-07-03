Коммунисты Новосибирска утвердили список кандидатов на осенние выборы

Фото предоставлено пресс-службой КПРФ

Новосибирское бюро КПРФ озвучило имена участников борьбы за депутатские кресла; в предстоящей кампании примут участие 214 человек, которых возглавит мэр города Анатолий Локоть.

Новосибирские коммунисты официально начали избирательную компанию. На завершившейся XXVIII Внеочередной конференции Новосибирской областного комитета КПРФ были выдвинуты кандидаты на выборы в Законодательное Собрание Новосибирской области и Совет депутатов города Новосибирска.

- Конференция прошла деловито. Все решения состоялись. Компартия приступила к агитационной работе, — подвел итоги конференции первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть.

214 человек – такой внушительный список кандидатов утвердили на конференции новосибирские коммунисты. В предвыборных баталиях, заинтриговали руководители Новосибирского обкома, новосибирцы увидят много новых, молодых лиц. Возглавят региональный список от КПРФ старожилы местной политики: Анатолий Локоть, секретарь Новосибирского обкома КПРФ Владимир Карпов и председатель федерации профсоюзов Новосибирской области Александр Козлов.

- На конференции мы приняли за основу программный документ, который наши товарищи могут использовать в агитационной работе в предстоящей предвыборной компании. Он основан на 10 пунктах, которые утверждены федеральным центром. Это программа конкретных действий в условиях продолжающегося экономического кризиса, с учетом, конечно, специфики Новосибирской области, — подчеркнул Анатолий Локоть.

В этой программе, в частности, коммунисты предлагают меры по развитию медицины в регионе, а также выдвигают предложения по возрождения системы муниципального здравоохранения.

- Неправильно, когда такой мощный муниципалитет, как Новосибирск, фактически выпал из оказания медицинских услуг. Это вопрос, требующий осмысления, серьёзных организационных подходов. Но мы готовы включиться в эту работу, — сказал Анатолий Локоть.

Также в предвыборной программе коммунистов, как приоритетные направления, обозначены: поддержка сельских производителей в районах, пострадавших от засухи; дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры городе, в том числе в свете проведения в Новосибирске крупных спортивных мероприятий.

Кандидатов от КПРФ в депутаты Городского совета, по традиции возглавит второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов, долгие годы занимающий пост заместителя Председателя Совета депутатов города Новосибирска. И хотя выборов по партийным спискам в этом году не будет, кандидаты от КПРФ будут придерживаться программных документов. Координировать действия избирательного штаба местных коммунистов также будет второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ.

- Мы строим свою агитационную работу по программе «Новосибирской области и Новосибирску – динамичное развитие!» Это органичное развитие той программы, с которой Анатолий Евгеньевич убедительно победил на выборах мэра города. Там нашли отражение предложения, касающиеся не только Новосибирска, но и сельских районов области.Мы и в Законодательное собрание идём под лозунгом «Команда КПРФ – команда Локтя!» — отметил Ренат Сулейманов.

Также коммунисты ориентируются на партийную программ под названием «10 шагов КПРФ к достойной жизни»: это программой экономического и духовного возрождения России, принятая российскими коммунистами в 2016 году.

- В рядах наших кандидатов – опытные люди! Это действующие депутаты, руководители крупных предприятий, общественных организаций, ветераны вооруженных сил и правоохранительных, участники боевых действий. А также врачи, учителя, предприниматели – словом, среди наших кандидатов вы найдете самый широкий спектр общественных сил и движений, социальных групп и профессий, — подчеркнул Ренат Сулейманов.

Выдвижение кандидатов в депутаты Законодательного собрания и в Совет депутатов города Новосибирска закончено. Конкретное число кандидатов в депутаты будет озвучено, когда списки утвердят в избирательных комиссиях разных уровней. А вот выдвижение кандидатов в органы местного самоуправления и в сельсоветы продолжается. В целом, отметили представители областного комитета КПРФ, от районных комитетов КПРФ в Новосибирской области, после согласования с бюро обкома, будет выдвинуто 5 200 кандидатов в депутаты по одномандатным и многомандатным округам.

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