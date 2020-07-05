Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство учительницы в Мошковском районе
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца

Лента новостей

Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 11 июля

сегодня 01:14

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм/оперативный штаб

Больше 7 тысяч новосибирцев заболели коронавирусом, скончалось рекордное количество пациентов, а Росстат назвал настоящие данные о смертности в регионе; главные новости о COVID-19 в столице Сибири — в материале Сиб.фм.

Ещё 111 новосибирцев заразились коронавирусом

По состоянию на 11 июля в Новосибирской области зарегистрировано 7043 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. Среди пациентов 412 детей. Выздоровели за всё время эпидемии 4868 человек.

Умерли пять человек

Это трое мужчин в возрасте 51 года и 69 и 73 лет, сообщает штаб. Также умерли две женщины в возрасте 62 и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 133 человека. Это рекорд по зафиксированным за сутки смертям в регионе.

Данные о смертности от Росстата не совпадают с показателями штаба

Если верить ежедневной статистике регионального штаба, то в области за май от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 28 человек. Это на 19 меньше, чем заявляет Росстат. По данным ведомства, у 47 новосибирцев в мае основной причиной смерти стало заражения коронавирусом.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

1418154
Выплата 10000 рублей на детей: ожидающих третье пособие в августе родителей назвали попрошайками
490530
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
111195
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
98599
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 10 июля – российская помощь Азербайджану, открытие границ в Марокко, нехватка медиков в Казахстане
85313
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры
80434
Выплата 10000 на ребёнка: в МФЦ назвали самую популярную услугу
77244
Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 10 июля