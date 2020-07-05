Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 11 июля

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм/оперативный штаб

Больше 7 тысяч новосибирцев заболели коронавирусом, скончалось рекордное количество пациентов, а Росстат назвал настоящие данные о смертности в регионе; главные новости о COVID-19 в столице Сибири — в материале Сиб.фм.

Ещё 111 новосибирцев заразились коронавирусом

По состоянию на 11 июля в Новосибирской области зарегистрировано 7043 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. Среди пациентов 412 детей. Выздоровели за всё время эпидемии 4868 человек.

Умерли пять человек

Это трое мужчин в возрасте 51 года и 69 и 73 лет, сообщает штаб. Также умерли две женщины в возрасте 62 и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 133 человека. Это рекорд по зафиксированным за сутки смертям в регионе.

Данные о смертности от Росстата не совпадают с показателями штаба

Если верить ежедневной статистике регионального штаба, то в области за май от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 28 человек. Это на 19 меньше, чем заявляет Росстат. По данным ведомства, у 47 новосибирцев в мае основной причиной смерти стало заражения коронавирусом.