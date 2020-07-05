«Кто честно работает, всех сажают»: новосибирцы поддержали вступившихся за губернатора жителей Хабаровска
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В Хабаровске на акцию в поддержку губернатора Фургала пришло до 35 тысяч человек; история с задержанием губернатора вызвала общественный резонанс и в Новосибирской области – многие новосибирцы высказывают своё мнение в соцсетях.
В Хабаровске сегодня проходит стихийный митинг против ареста губернатора Сергея Фургала, который обвиняется в организации убийств. По данным Dvnovosti, на протестную акцию вышли от 5 до 35 тысяч человек.
Как ранее рассказывал Сиб.фм, толпа в несколько тысяч человек собралась в центре города. Люди скандировали лозунги: «Это наш край», «Свободу Фургалу», «Москве – позор», «Руки прочь от нашего губернатора»
Митингующие подписали петицию и хотели позвонить президенту в Москву.
Фургал одержал победу на губернаторских выборах в 2018 году. На выборы он шёл как кандидат от ЛДПР. Затем ЛДПР победила на выборах в краевую думу, в думу Комсомольска-на-Амуре.
До этого, в 90-х годах Сергей Фургал работал врачом в амурском селе Поярково, а затем стал заниматься бизнесом, стал депутатом и долгое время возглавлял региональное отделение ЛДПР.
9 июля Фургала задержали в рамках расследования дела о преступной группе, работавшей в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Требующие вернуть арестованного губернатора считают, что реальная причина задержания могла быть другой.
В социальных сетях многие новосибирцы поддерживают жителей Хабаровского края, вступившихся за губернатора.
«Нет "белых и пушистых" политиков, задерживают только неугодных власти», — пишет Анна Д.
Многие новосибирцы похвалили хабаровчан за стихийный митинг и поддержку губернатора.
Хотя были и те, кто усомнился в несправедливости задержания хабаровского губернатора.
«Самое смешное что все верят в невиновность)) Если из оппозиции значит автоматически ни в чем ни виноват. Не нужно не расследования ни чего. Только ор толпы)) Смешно и грустно на это смотреть», — пишет Иван С.
Напомним, суд отправил арестованного Сергея Фургала в СИЗО на два месяца.
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