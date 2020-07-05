Музыка большого города: как работают исполнители подземки

Фото Софии Березовской и Wikipedia.org

В метро Новосибирска часто можно услышать живую музыку от малоизвестных музыкантов; корреспонденты Сиб.фм пообщались с ними и узнали всё об этом необычном хобби.

По данным за 2016 год, ежедневно метро Новосибирска в среднем перевозит 216 тысяч человек. Одни из самых популярных станций – Красный проспект и Сибирская, который связаны переходами. В будние дни здесь всегда играет музыка, которую вживую исполняют малоизвестные музыканты. Тысячи сибиряков знакомятся с ними лишь на пару минут, пока идут по переходам. Журналисты Сиб.фм поговорили с артистами подземки и узнали всё про работу музыканта в метро.

Максим Мельников и Дмитрий Устинов выступают в метро второй раз. Как признались парни, из-за коронавируса поиграть никак не удавалось. Дмитрий играет на гитаре, а Максим хангом. Это непривычный для нас ударный инструмент, на одной из его сторон расположены 7-8 тональностей.

«Я композитор, состою в союзе молодых композиторов России, пишу модернизированную классику. Решили порадовать людей эмоциями. Музыка – это язык души и чувств. Может кому-то грустно и плохо, а музыка создаёт гармонию», – рассказывает Максим.

В прошлый раз за несколько часов музыкантам удалось 600 рублей, которые они поделили на двоих. Договариваться о выступлении ни с кем не пришлось – в переходе было свободно, а сотрудники метро не обратили на них внимания.

«Бывает, выступаем на дни рождения. Однажды именинница рисовала под мою игру на ханге, такой заказ был», – вспоминает музыкант.

После разговора к ребятам подошёл еще один гитарист, узнать, когда он сможет их сменить. Условились на ещё одну композицию. А мы пока отправились в соседний переход Красный проспект – Сибирская.

Здесь уже играет классика, следующий музыкант – маэстро скрипки. Для выступления использует и музыку из колонки, как сопровождение. Когда мы представились, заметил, что не впервые становится объектом внимания журналистов, но рассказать о себе согласился: «Выступаю в метро уже 8 лет, в день играю по два-три часа. В целом, сколько дают, на жизнь хватает».

В Новосибирске немного музыкантов, которым дали специальное разрешение от метрополитена на выступления, но у нашего спикера оно есть.

«Чтобы получить разрешение, нужно обратиться в службу метро официально, но сейчас из-за коронавируса его не дают. Подаешь заявление и ждёшь, когда ответят», – рассказал скрипач.

Также новосибирский Паганини признался, что несколько раз попадал в руки полиции за свои выступления: в первые три года, когда еще не получил разрешение.

«Для меня это и хобби, и дополнительный заработок. Ну и как пиар – приглашают выступать на свадьбах и корпоративах. Бывает и прямо в метро останавливаются, предлагают», – подытожил исполнитель.

А тем временем Максима и Дмитрия сменил гитарист по имени Александр Васин. Он выступает уже давно, исполняя не только чужие, но и авторские песни.

«Ничего не мешает профессионально заняться музыкой, но пока в процессе. Для записи нужно много денег. Вкладываться в музыку нужно финансово, это точно», – с досадой заметил Александр.

Для гитариста выступления в метро – это основной заработок, но, как и предыдущих исполнителей, его приглашают спеть на мероприятиях. Разрешения от мэрии у Александра нет, но это не мешает ему делиться своим творчеством с тысячами людей каждый день.

Стоит заметить, что в Москве существует целая система выступлений в метро – предусмотрены отдельные места для музыкантов на 34 станциях метро. Исполнители проходят конкурс, а победители получают возможность бронировать через сайт место и время для выступления. Это даёт возможность метрополитену выбрать подходящих музыкантов, а они в свою очередь получают хорошее продвижение и возможность делиться своим творчеством с москвичами. Исполнители из новосибирского метро отметили, что были бы рады такой системе и у нас.